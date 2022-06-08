Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2022 7:47

Рецидивист вынес из гипераркета Липецка 2250 пачек жвачки на 32000 рублей

Похищенное липчанин перепродавал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке задержали любителя жвачки

В Липецке задержали любителя жвачки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несколько месяцев неизвестный обворовывал крупный гипермаркет в Липецке. Сотрудники службы безопасности при просмотре камер выявили 5 фактов краж с 29 марта по 15 мая. Злодей действовал целенаправленно. Каждый раз он тайно выносил из магазина жевательные резинки. В итоге его добычей стали 2 250 пачек жвачки на сумму свыше 32 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. Он во всем признался и рассказал, что похищенное продавал. Полученные деньги мужчина тратил на свои нужды.

Возбуждено 5 уголовных дел по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.