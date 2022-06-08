Рецидивист вынес из гипераркета Липецка 2250 пачек жвачки на 32000 рублей

В Липецке задержали любителя жвачки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несколько месяцев неизвестный обворовывал крупный гипермаркет в Липецке. Сотрудники службы безопасности при просмотре камер выявили 5 фактов краж с 29 марта по 15 мая. Злодей действовал целенаправленно. Каждый раз он тайно выносил из магазина жевательные резинки. В итоге его добычей стали 2 250 пачек жвачки на сумму свыше 32 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. Он во всем признался и рассказал, что похищенное продавал. Полученные деньги мужчина тратил на свои нужды.

Возбуждено 5 уголовных дел по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.