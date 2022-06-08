По аллее на улице Белана в Липецке бегала лиса

Липчане заметили лису рядом с 27 микрорайоном

В Липецке вновь заметили лисицу. Накануне вечером, 7 июня, рыжая красавица бегала на аллее рядом с домом №11 по улице Белана. Местные жители сфотографировали животное и выложили снимки в соцсетях. В комментариях под фото написали, что лисы живут рядом с микрорайоном - в парке Молодежный.

Напомним, что липчане с окраин и новых районов часто встречают диких гостей. Зимой рыжую плутовку видели в районе Опытной станции. Лиса бежала вечером по Боевому проезду. Увидев людей, она остановилась.

Жителей региона просят не подходить к диким лисицам. Часто эти животные болеют бешенством. Его признаки: обильное слюнотечение с пеной и вывалившемся языком, шаткость походки, истощение, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка.