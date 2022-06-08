Как будет работать Почта в День России в Липецкой области

В Липецкой области изменится график работы почты России Фото: Юлия КЛЮЕВА

В период празднования Дня России в Липецкой области изменится график работы Почты. В субботу, 11 июня, все отделения региона закроются на 1 час раньше. В день праздника, 12 июня, Почта будет закрыта. А 13 июня отделения будут принимать липчан по режиму работы воскресенья.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Липецкой области, пенсии и пособия в праздник почтальоны доставят по привычному расписанию. График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить его можно на официальном сайте Почты России.

Напомним, что в День России для липчан подготовили насыщенную развлекательную программу: концерты, автопробег, салют и не только. Подробности можно посмотреть по ссылке.