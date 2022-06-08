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Происшествия8 июня 2022 13:42

Липчанин, пытаясь выгородить в суде друга, попал под статью за лжесвидетельство

Мужчине из Липецка грозит штраф или до 3 месяцев ареста
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин попал под уголовную статью за лжесвидетельство

Липчанин попал под уголовную статью за лжесвидетельство

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.307 УК РФ "Заведомо ложные показания свидетеля".

По данным следствия, липчанин во время допроса в суде пытался выгородить своего знакомого. Последнего обвиняли в краже с проникновением и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Подозреваемый ранее подписал протокол с показаниями против приятеля. Теперь же он заявил, что все это ложь.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину подсудимого доказали и вынесли приговор - 7,5 лет лишения свободы. Липчанин же сам попал под уголовную статью. Ему грозит до 80 тыс. рублей штрафа либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ, либо до 3 месяцев ареста.