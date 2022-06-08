Где в четверг в Липецке отключат свет и воду

В Липецке вновь отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 9 июня, в некоторых районах Липецка отключат воду и свет. На сетях продолжаются ремонтные работы.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гагарина, Терешковой, 1/1-3, 3/1-3, 5/1-3; Архангельская, 7-9, 11, 13, 15; Астраханская, 15а, 21; Светлова, 29, 31а; Силикатная; Усманская, 1-6; Мистюкова, 1, 3, 8; Кривенкова, 25; Шерстобитова, 10; 9 Мая, 19, 19/1, 20а, 22, 28; Фанерная, 5. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-02-20.

Холодную воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера по улицам Баумана, 262г, 262, 293; Циолковского, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2; Космонавтов, 70/3, 68, 70/1, 70/2, 80а, 82/1, 82, 82/4, 94б; переулок Баумана, 17-19.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Рабочая, 8, 8а; Металлургов, 2, 2/3, 2/4, 22, 3, владение 8, 2/1, 2/2; Гастелло, 75; Лесная, 3а, а также в частном секторе: Гастелло, Рабочая.

Воду подвезут по адресам: улицы Баумана, 262г; Космонавтов, 70/3; Гастелло, 38. Дополнительная информация в РВК-Липецк по телефонам 175 и 236-175.