В 2023 году в Липецке обновят 15 территорий, в том числе Набережную, Сокольский пляж и парк

Липчане выбрали территории, которые обустроят в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане выбрали территории для благоустройства. Во втором Всероссийском онлайн-голосовании участвовали более 120 тыс. жителей региона. Из них свыше 70 тыс. - из Липецка.

На единой платформе город представил 21 территорию. Из них 15 вошли в число победителей. Так, липчане хотят обновить Набережную, Сокольский пляж, парк Молодежный, площадь Клименкова, пешеходные зоны на улицах Осканова, Гагарина и Катукова, а также скверы на улице Шкатова и проспекте Мира. Их приведут в порядок в 2023 году.

Напомним, в 2021 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" в областном центре благоустроили 40 общественных пространств. В этом году приведут в порядок 30 территорий, которые выбрали в рамках первого Всероссийского голосования.