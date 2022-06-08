В пруду Липецка нашли тело 19-летнего студента

Тело студента нашли в пруду между Сырским Рудником и микрорайоном Елецкий Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецке произошла трагедия. В ночь с 3 на 4 июня в пруду между Сырским Рудником и микрорайоном "Елецкий" обнаружили тело парня. Полицейские установили личность погибшего по документам, которые лежали неподалеку от места происшествия. Молодому человеку было 19 лет. Он учился в одном из ВУЗов города.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в мае в Ельце в пруд Петровского парка упала 9-летняя девочка. К счастью, рядом оказались неравнодушные жители, которые помогли школьнице. В водоем бросился рыбак и вытащил ее на берег. А в декабре 2021 года здесь же утонул 11-летний мальчик.