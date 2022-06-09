В четверг в Липецке солнечно и до +23 градусов

В Липецке тепло и солнечно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 9 июня, в Липецке тепло и солнечно. Утром в областном центре около +19 градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов. По данным синоптиков, без осадков. Ветер северо-западный, но липчанам он не помешает, так как его скорость составит 2-3 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.

В пятницу, 10 июня, погода в областном центре изменится. Ночью столбик термометра покажет +14 градусов. В светлое время суток до 26 градусов выше ноля. Будет облачно, а во второй половине дня дожди и грозы. Ветер западный 4-6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Долгота дня - 16 часов 44 минуты. Солнце поднимается над горизонтом в 3.58. Заходит в 20.43. Луна растущая.