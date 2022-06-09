Грузовик вылетел с дороги и перевернулся под Липецком

Водитель грузовика в больнице Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 8 июня, в Липецкой области сбили пенсионерку. В Ельце на улице Радиотехническая 33-летний водитель «Лады-Весты» наехал на 82-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, старушка в больнице.

В тот же день в Задонском районе на трассе «Дон» грузовик «Скания» вылетел в кювет и перевернулся. 49-летний мужчина за рулем большегруза не справился с управлением. Несчастного с травмами доставили в больницу. Предварительная причина ДТП – нарушение правил расположения на проезжей части.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 834 нарушения Правил дорожного движения в регионе. 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 73 не пристегнулись. Водители 3 411 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте.