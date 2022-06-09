Бывший вице-губернатор Липецкой области стал первым замглавы администрации ДНР

Бывшего вице-губернатора Липецкой области Александр Костомаров назначили первым замглавы администрации ДНР Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Бывший вице-губернатор Липецкой области Александр Костомаров получил новую должность. Его назначили первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой народной республики. Соответствующий Указ подписал накануне, 8 июня, глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что Александр Космонавтов курировал в Липецкой области внутреннюю политику. Он приехал в регион в январе 2019 года. Ранее он также работал на разных должностях в администрации Челябинска, руководил администрацией губернатора Архангельской области.

Кстати, Липецкая область продолжает помогать Володарскому району ДНР. На днях делегация региона побывала на Донбассе. Область передала подшефному району 5 автобусов ПАЗ. В ближайшее время туда поступит строительная техника.