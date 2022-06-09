В Липецке во время празднования Дня России запретят продавать алкоголь

Во время празднования Дня России в Липецке ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать 10 и 12 июня во время проведения мероприятий, где соберется более 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 10 июня спиртное перестанут продавать в районе ДК «Матыра», где пройдут праздники с 14.00 до 16.00 по улице Писарева, 16, а также с 18.00 до 20.00 по Энергостроителей, 5а.

12 июня – с 11.00 до 13.00 в районе площади Ленина-Соборная, с 11.00 до 13.00 на площади Клименкова, с 18.00 до 22.00 – в парке Победы, Металлургов, Нижнем, Быхановом саду, «Сокол», у Городского Дворца культуры, ДК «Матыра», ДК «Рудничный», ДК «Луч», ОП «Студеновский!, ДК «Сокол». С 20.00 до 22.30 продажу алкоголя ограничат в районе площади Ленина-Соборная.