Водителю, сбившему косулю под Липецком, грозит штраф в 40000 рублей

Прокуратура Становлянского района Липецкой области провела проверку после ДТП на 361 км трассы М-4 «Дон». Там в мае водитель «БМВ» сбил косулю. Бедное животное скончалось.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту аварии не стали возбуждать дело об административном правонарушении. Тогда прокурор подал в суд иск о взыскании с виновного ущерба в 40 тыс. рублей, руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».

Напомним, что на днях в Липецке на улице Белана местные жители встретили лису. Рыжая красавица бегала рядом с аллеей вечером 7 июня. Горожане сфотографировали плутовку и выложили в соцсети. Подробности здесь.