Стало известно, кто поедет на юбилейный ПМЭФ-2022 от Липецкой области

На следующей неделе стартует ПМЭФ-2022 Фото: Архив "КП"

На следующей неделе в Санкт-Петербурге стартует ПМЭФ-2022. На юбилейный форум, который пройдет с 15 по 18 июня, поедет липецкая делегация.

Напомним, группу возглавит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В состав делегации войдут вице-губернаторы Сергей Курбатов и Константин Востриков, начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, гендиректор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, что участники Петербургского международного экономического форума обсудят вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развитие технологий. А на Территории инноваций представят технологии будущего. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте ПМЭФ.