Под Липецком мужчина украл для разведения козу необычной породы

В Елецком районе Липецкой области у пенсионерки украли козу. 61-летняя жительница села Каменское заявила о пропаже в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 27-летний мужчина из Задонского района. Как оказалось, в тот день злодей вместе с приятелями отдыхал у пруда. Там он увидел козу необычной породы, которая паслась неподалеку. Молодой человек отвязал ее, положил в багажник машины и отвез домой. Он собирался заняться разведением этой породы.

Однако, теперь ему придется решать более серьезную проблему. На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.