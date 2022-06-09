Изверг до смерти забил свою мать табуреткой под Липецком

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Жителя Липецкого района подозревают в убийстве – ч.1 ст.105 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, вечером 8 июня пьяный липчанин поколотил свою мать. Он бил ее кулаками и ногами по всему телу, а затем деревянной табуреткой по голове. От полученных травм 46-летняя несчастная скончалась. Предварительно, причиной смерти стала сочетанная травма тела.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемого задержали. Решается вопрос об его аресте. Вину он признал частично. Его доводы проверят в ходе следствия. Кстати, это не первый случай насилия в семье. Изверга уже привлекали к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью матери.