В пятницу в Липецке жители 15 улиц останутся без холодной воды

В пятницу, 10 июня, в Липецке вновь отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Ленина, 7а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 23, 25; Первомайская, 2; Карла Маркса, 1, 2, 5а, 5, 7, владение 9, 27, 27/1, 27а, 25а,30, 31/2, 31, 31/1; площадь Петра Великого, 2.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: улицы Ударников, Минская, Солнечная, Рябиновая, Медицинская, Рудничная, Городовика, Жактовская, Поселковая, Паровозная.

А с 10 утра 10 июня до 10 утра 11 июня холодную воду отключат в доме №30 по улице Карла Маркса.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Ленина, 7, Медицинская, Карла Маркса, 30. Подробности по телефонам 175 и 236-175.