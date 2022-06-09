Липчан приглашают на автопробег в честь Дня России

В воскресенье, 12 июня, в честь Дня России в Липецке состоится автопробег. Он стартует в 10.00 на парковке возле гипермаркета «Ашан». Как уточнили в пресс-службе мэрии, участвовать могут все желающие.

Колонна проедет по проспекту Победы, улицам Первомайская и Плеханова до одноименной площади, после повернет на Зегеля и Интернациональную. Финиш – у здания ЛГТУ на Интернациональной, где организуют парковку. До этого Саперный спуск и участок от пересечения с улицей Зегеля на время перекроют.

Затем участников приглашают на мероприятие, которое пройдет на Соборной площади. В 11.00 здесь начнется концерт, в том числе выступят оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и Военный оркестр 154-го Преображенского полка Минобороны России.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.