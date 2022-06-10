В Липецке скутерист попал под уголовную статью за пьяную езду

Во вторник, 7 июня, автосинспекторы задержали в Липецке пьяного водителя скутера. Сотрудник ДПС заметил его на улице Металлургов - тот ехал по странной траектории. Когда 37-летний скутерист остановился, полицейский заметил явные признаки опьянения. При этом пройти медосвидетельствование липчанин отказался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина повторно садится за руль в нетрезвом состоянии. Поэтому в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. Также правоохранители составили ряд административных материалов.

Липчан призывают соблюдать ПДД и ни в коем случае не садиться за руль после выпитого алкоголя.