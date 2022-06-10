В Липецке сбили девушку на пешеходном переходе Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 4 049 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 89 человек проигнорировали ремни безопасности. Всего зафиксировали 3 650 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу. Произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал. Но были и более печальные происшествия.

Так, в четверг 10 июня на улице Папина в Липецке сбили 17-летнюю девушку. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем "Дэу Нексии" находился 22-летний парень. Пострадавшая получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили. По предварительным данным, виновник случившегося - водитель иномарки, который нарушил правила проезда пешеходного перехода.