В Липецке сгорел дом с мансардой и баня

За сутки в регионе зарегистрировали 20 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 20 пожаров. Так, 9 июня в 5-этажном доме по улице Елецкая в Липецке загорелся балкон. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 5 пожарных от-делений. Пламя уничтожило внутреннюю отделку балкона и вещи на площади 4 кв.м.

В тот же день в селе Хлевное пожар произошел в 2-этажном торговом комплексе. Огонь повредил электропроводку, МДФ панели вещи. В селе Требунки Данковского района полностью сгорел кирпичный дом и деревянная постройка. В областном центре на улице Усманская пламя уничтожило 1-этажный дом с мансардой и баню на площади 240 кв.м.

В разных районах региона горела трава. Площадь возгорания составила от 20 кв.м. до 1500 кв.м. Также пожарные выезжали тушить мусор. Напомним, накануне вечером под Липецком загорелась свалка.