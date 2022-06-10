Липецкие спортсмены завоевали 34 медали на Большой московской регате

В этом году праздник спорта собрал рекордное количество участников – 1380 гребцов из семи стран мира. Фото с сайта sport48.ru.

В российской столице состоялась 61-й Большая московская регата. В этом году праздник спорта собрал рекордное количество участников – 1380 гребцов из семи стран мира, в том числе титулованные спортсмены. Заезды проходили на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров. По результатам регаты спортсмены ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» завоевали 15 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Первые места среди липчан заняли:

Екатерина Севостьянова (в составе двойки распашной и в восьмерки с рулевым),

Елизавета Корниенко (в составе четверки распашной без рулевого и в восьмерке с рулевым),

Ольга Иноземцева (в составе четверки парной),

Виктория Луганская (в составе четверки парной),

София Ожерельева (в составе четверки распашной без рулевого и в восьмерке с рулевым),

Евгений Суворов (рулевой, в восьмерке с рулевым),

Юлия Кулакова (в составе четверки распашной без рулевого),

Полина Шишкина (в составе четверки распашной без рулевого),

Иван Поздняков (в составе четверки распашной без рулевого),

Александр Слюсарь (в восьмерке с рулевым),

Савелий Гулевский (в восьмерке с рулевым),

Иван Чеботарев (в восьмерке с рулевым).