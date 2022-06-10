«Открытие»: далеко не все предприниматели ощущают влияние кризиса и санкций

Временно приостановили работу или собираются закрывать бизнес лишь 7% предпринимателей.

50% компаний малого и среднего бизнеса заявили, что специальная операция и санкции не повлияли на их бизнес - таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

У трети опрошенных компаний (33%) за последние месяцы выручка от бизнеса не изменилась. 35% зафиксировали незначительное снижение выручки, а 22% – ее существенное снижение. А 8% респондентов, наоборот, заметили рост выручки на фоне санкций.

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на работу, чаще всего называют рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование (42%), а также отсутствие поставок и/или дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования (28%). Около 18% в качестве негативных факторов для их бизнеса отметили уход из России и/или ограничение деятельности иностранных компаний – поставщиков товаров и сырья, 16% – снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, 15 % – прекращение работы зарубежных платежных систем.