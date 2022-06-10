Липчане жалуются на "музыкальные" люки на улице Зегеля

В Липецке появились "музыкальные" люки. Причем на ремонтируемом участке улицы Зегеля около ЦУМа. Липчане их так прозвали из-за характерного звука, который раздается при движении машин. Видео с уличным "концертом" уже появилось в соцсетях. Горожане просят чиновников разобраться с этим.

В управлении главного смотрителя сообщили, что участок Зегеля уже обследовали с представителями подрядчика.

- Подтвержден дефект люков с самонивелирующимся корпусом, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии. - Вероятные причины – недостаточная фиксация крышек либо заводской брак. В ближайшее время подрядчик затянет запорные болты крышек, а на следующей неделе представители управления проведут повторное обследование.

Если же эти меры не помогут, подрядчик заменит люки. Липчанам приносят извинения за неудобства.