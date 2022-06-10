В Липецке мужчина выпал из окна 9 этажа

Несчастный липчанин скончался до приезда скорой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 9 июня, в Липецке произошла трагедия. На улице Петра Смородина из окна своей квартиры на 9 этаже выпал мужчина. Он скончался еще до приезда скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшего. Ему был 31 год. Проводится проверка.

Напомним, что с начала года липчане падали с высоты более 19 раз. По состоянию на май, из них 7 случаев с летальным исходом. Остальные - с долгим лечением, в том числе и в больнице. Впервые за 4 года наметилась положительная динамика - количество падений сократилось на 27% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В случае происшествия звонить по номеру "112".