Пьяный парень до смерти забил недруга в общежитии под Липецком

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего парня. Жителя Ельца подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, вечером 6 июня ельчанин выпивал со знакомыми в общежитии поселка Строитель. Один из присутствующих оскорбил подозреваемого и тот полез в драку. Молодой человек бил 48-летнего оппонента кулаками по голове, из-за чего несчастный упал. Изверг продолжил колотить лежащего ногами, пока мужчина не потерял сознание. Не обращая на него внимания, приятели продолжили алко-вечеринку.

Когда потерпевший очнулся, ельчанин выпроводил его на лестничную площадку, где продолжил бить. На следующее утро он обнаружил недруга там же, где оставил. Подозреваемый вызвал скорую. Вечером 7 июня мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила в результате сочетанной тупой травмы тела с повреждением внутренних органов. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ельчанин призна вину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.