Липчанку, зарезавшую возлюбленного из-за ревности, приговорили к 7 годам колонии

В Липецкой области 50-летней женщине вынесли приговор. Жительницу села Терновка Усманского района признали виновной по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Следствие и суд установили, что 13 сентября 2021 года злодейка будучи в пьяном состоянии поругалась с сожителем. Она схватила нож и ударила возлюбленного в грудь. Придя в себя, подсудимая вызвала скорую. Однако, они лишь констатировали смерть несчастного.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина признала вину еще на стадии предварительного следствия, добавив, что конфликт произошел на почве ревности. Она пояснила, что после 12 лет совместной жизни мужчина начал задумываться о разрыве отношений.

Женщину приговорили к 7 годам колонии общего режима.