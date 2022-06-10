Экс-полицейский, который навел цыган на пенсионера в Липецке, отправится на 8 лет в колонию

В эту пятницу, 10 июня, в Липецке вынесли приговор экс-полицейскому, который навел банду цыган на пенсионера. Напомним, в июле 2020 года тело 81-летнего пожилого мужчины со связанными руками и ногами нашли в квартире дома по улице Советская.

По данным регионального СКР, майор знал, что у дедушки есть крупная сумма денег - около 2 млн рублей. Он рассказал об этом трем уголовникам, пообещав часть суммы. Бандиты пришли к липчанину в перчатках и медицинских масках днем 23 июля. Изверги связали его и повалили на пол. Отыскав лишь 78 тыс. рублей, они начали бить и пытать несчастного, требуя еще денег. Пенсионер умер от удушения, когда ему обвязали голову тряпками и шарфом.

Сначала следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД вышли на цыган, а затем и на наводчика. Его еще до суда уволили из органов.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-полицейского приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах на 3 года и лишили звания "майор полиции". Остальные получили 16 лет колонии особого режима, 13 лет строгого режима и 6 лет строгого режима соответственно.