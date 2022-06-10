На Липецк надвигается гроза

Липчан предупреждают о грозе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан предупреждают о грозе. Непогода ожидается в в Липецке в ближайшие часы этой пятницы, 10 июня, ночи и дня 11 июня. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Горожан просят быть внимательными и осторожными. Напомним, опасно стоять или оставлять машины около деревьев, рекламных щитов, под линиями электропередач, у стен домов, так как с крыши может упасть кровельный материал. Оказавшись на улице во время сильного ветра, лучше укрыться в подъездах зданий или в подземном пешеходном переходе. Во время грозы необходимо отключить электроприборы.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.