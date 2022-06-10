Под Липецком полицейским пришлось стрелять по угнанной машине, водитель которой обокрал магазин

Злодей, угнавший машину, оказался пьян Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром 8 июня в отдел полиции Задонского района Липецкой области сообщили о краже продуктов и алкоголя из магазина в селе Васильевка. Кроме того, злодей угнал ВАЗ, припаркованный рядом с торговой точкой. Ориентировку с описанием машины тут же распространили среди всех подразделений.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, похожий автомобиль заметили в Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов. Водитель грубо нарушал ПДД, ехал по встречной полосе и не реагировал на требования полицейских. Правоохранителям пришлось стрелять из табельного оружия. Только после этого угонщик снизил скорость.

Оказалось, что 27-летний житель Липецкой области был пьян. В салоне лежали украденные продукты и алкоголь. Кроме того, мужчина находится в федеральном розыске за МО МВД «Моршанский» УМВД России по Тамбовской области за грабеж – ч.1 ст.161 УК РФ.

В отношении липчанина возбудили уголовное дело по факту угона, кражи. Составили административные протоколы за многочисленные нарушения ПДД.