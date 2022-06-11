У Дворца Правосудия в Липецке провалился асфальт

В центре Липецка провалился асфальт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В центре Липецка провалился асфальт. Яму обнаружили в районе Дворца Правосудия со стороны тротуара, между остановкой и пешеходным переходом.

Как сообщили в эту субботу, 11 июня, в пресс-службе мэрии, на место выехали представители городских управления и ресурсоснабжающих организаций. Вокруг провала выставят ограждение. Специалисты выяснят, что привело к разрушению асфальта. Липчан просят быть особенно внимательными при проходе по участку.

Напомним, что в том же районе уже была яма, только на проезжей части. Провал устраняли в августе 2020 года. А в начале мая этого года на улице Советская обрушился асфальт. Причиной огромного провала стал скрытый порыв на сетях. Специалистам пришлось несколько раз латать ветхие трубы.