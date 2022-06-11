Липчанку будут судить за ложное сообщение о минировании школы

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней девушки. Ее обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма - ч.2 ст.207 УК РФ.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 28 февраля около 22.00 в отдел полиции позвонила неизвестная и сообщила, что одну из школ города могут взорвать. На место происшествия прибыли экстренные службы. Они обследовали здание, но ничего подозрительного не нашли.

Менее чем за сутки оперативники установили личность обманщицы и задержали ее. Липчанка признала вину и раскаялась, добавив, что сделала это необдуманно. Уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направили в суд. Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.