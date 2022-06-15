Московские музыканты перенесли липчан в волшебный мир Гарри Поттера

В Липецке оркестр исполнил саундтреки из знаменитых фильмов о Гарри Поттере Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером, 14 июня, в Липецке вершилась магия. Волшебную атмосферу в ОЦКНТиК создал камерный оркестр Sonorus. Молодые виртуозы Московской консерватории подарили зрителям незабываемый вечер, исполнив саундтреки из знаменитых фильмов о Гарри Поттере.

В Липецке оркестр исполнил саундтреки из знаменитых фильмов о Гарри Поттере Фото: Юлия КЛЮЕВА

Итак, весь зал затаил дыхание. Каждая новая мелодия вызывала бурю воспоминаний. И если первые 10 минут еще удавалось сосредоточиться и соотносить трек с фильмом, то потом словно что-то щелкнуло. Мысли оказались далеко-далеко, паря над стенами тысячелетнего замка, пролетая над Запретным лесом и тихой гладью Черного озера.

Весь мир закрутился в волшебном вихре. И даже чудилось, как разрывают воздух десятки метел, шелестят ветви гремучей ивы, открывается Выручай-комната. И на мгновение.. все замерло в ожидании финальной схватки добра со злом.

Зрители не хотели отпускать музыкантов со сцены. Липчане аплодировали стоя, кричали "Браво" и "Молодцы".