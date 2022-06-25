Кадровик МЧС спас соседей, у которых ночью загорелась пристройка к дому в Липецке

Никита Бочарников потушил пожар до приезда спасателей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью 19 июня под Липецком в районе Матырского водохранилища случился пожар. Отблески пламени в соседнем доме заметил кадровик регионального МЧС, живущий неподалеку. Сначала Никита Бочарников подумал, что это отражение от уличного фонаря, но все же решил проверить. И как оказалось, не зря.

Приблизившись к участку, спасатель почувствовал запах дыма. У липчан горела пристройка дома. Мужчина перелез через забор, разбудил соседей и позвонил экстренным службам. Хозяева дома спокойно спали и даже не подозревали, что у них пожар.

- Я вынес из помещения имущество, начал искать шланг и источник воды, - поделился Никита Бочарников. - В этот момент во двор выскочили испуганные соседи. Пожар тушили вместе.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, с огнем удалось справиться до приезда пожарных.