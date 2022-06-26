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Спорт26 июня 2022 8:55

Липчанка Софья Щепелева стала призеркой международного турнира по дзюдо

В Санкт-Петербурге соревновались 1149 спортсменов из 55 регионов России
Алексей СЕРГУНИН
Софья Щепелева заняла третье место в весовой категории до 52 кг.

Софья Щепелева заняла третье место в весовой категории до 52 кг.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северной столице финишировали X международные соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юношей и девушек до 18 лет. Липчанка Софья Щепелева заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Отметим, что всего в турнире участвовали 1149 спортсменов из 55-ти субъектов РФ, а также гости из Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщалось ранее, Сергей Машнин покинул пост наставника липецкого «Металлурга». На должность исполняющего обязанности главного тренера будет назначен Сергей Первушин. В самое ближайшее время начнется формирование тренерского штаба и состава команды на сезон-2022/23.