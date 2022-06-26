Кому в Липецке отключат воду и электричество 27 июня

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Отключение воды продолжается в Липецке. Очередной этап работ коммунальщики проведут 27 июня. Из-за ремонта на сетях «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды с 10:00 до 20:00. Это коснется жителей:

- ул. Бунина, 1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 11, 13, 15, 9;

- ул. Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19;

- ул. Меркулова, 32, 34, 30;

- Белана, 15, 17;

- ул. Стаханова, 45, 49, 51, 53, 55, 57;

- пер. Учебный, 2, 4;

- ул. Катукова, 23

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Теперика, 3.

- частный сектор: ул. Пришвина

Подвоз на этой же улице.

- частный сектор: ул. Пожарского

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Пожарского.

- ул. Звездная, 8, 8/2; ул. Филипченко, 15

Подвоз воды: ул. Звездная, 8.

Справки по телефону: *175, 236-175.

Также в понедельник пройдут работы на электрических сетях Липецкого городского района. Подачу электроэнергии приостановят:

- с 09:00 до 16:00 Базовый проезд, 4, вл. 3, 5; ул. З.Космодемьянской; ул. Березовая, 1; Осенний проезд, 11, 1а, 1г, 1е, 1б; ул. Боровая, 10; Базовый проезд.

- с 09:00 до 10:30 ул. А.Макарова, д.6, ул. З.Космодемъянской д.4.

- с 10:00 до 12:00 ул. Ю.Натуралистов 7а.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.