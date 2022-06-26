Липчан приглашают поучаствовать в дворовых концертах

Департамент развития территории решил продлить прием заявок для участия в акции «Концерт с доставкой на дом». Талантливых липчан ждут в территориальных управлениях округами до 6 июля. Приветствуются любые умения – от игры на музыкальных инструментах до stand-up выступлений. Около 20 человек уже сообщили о готовности продемонстрировать свои умения.

Например. юные жители улицы Горького исполнят для соседей танцевальный номер, Живущие на Фрунзе сыграют на гитаре и баяне, на Жуковского – планируют организовать конкурс рисунков. Поступили заявки не только творческой направленности. Жительница одного из домов на улице Энергостроителей предложила накормить гостей праздника домашними блинами.

Концерты в рамках Дня города пройдут в 40 липецких дворах с 13 по 15 июля. Сейчас формируется перечень площадок. Выступить на импровизированных сценах смогут все желающие.

Справочную информацию можно получить по телефонам:

- управление Октябрьским округом: 38-77-75,

- управление Советским округом: 30-94-85,

- управление Левобережным округом: 43-17-20,

- управление Правобережным округом: 28-04-12.