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Происшествия27 июня 2022 8:09

В ДТП с «Киа» и трактором погиб 11-летний мальчик под Липецком

А в Измалковском районе произошла смертельная авария с ВАЗ-2110 и грузовиком МАН
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком в ДТП погиб ребенок

Под Липецком в ДТП погиб ребенок

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 24 июня, в Задонском районе Липецкой области произошла трагедия. На трассе «Дон» столкнулись «Киа» и трактор. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 53-летний водитель иномарки и его 9-летний пассажир в больнице. Еще один 11-летний мальчик скончался.

В субботу, 25 июня, в селе Матвеевка Добринского района 15-летний мотоциклист врезался в стоящий «Дэу Нексия». Подростка с травмами доставили в больницу. В тот же день в Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик МАН. 50-летний водитель легковушки погиб на месте. Предварительная причина ДТП – выезд на встречную полосу.

В воскресенье, 26 июня, в Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк 39-летний мотоциклист въехал в стоящий «Ниссан». Водитель двухколесного транспорта в больнице. А вечером в Липецке на трассе Орел-Тамбов ВАЗ-2109 вылетел в кювет и врезался в дерево. 44-летнего мужчину за рулем «девятки» и двух пассажиров госпитализировали.