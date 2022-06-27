В ДТП с «Киа» и трактором погиб 11-летний мальчик под Липецком

Под Липецком в ДТП погиб ребенок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 24 июня, в Задонском районе Липецкой области произошла трагедия. На трассе «Дон» столкнулись «Киа» и трактор. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 53-летний водитель иномарки и его 9-летний пассажир в больнице. Еще один 11-летний мальчик скончался.

В субботу, 25 июня, в селе Матвеевка Добринского района 15-летний мотоциклист врезался в стоящий «Дэу Нексия». Подростка с травмами доставили в больницу. В тот же день в Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик МАН. 50-летний водитель легковушки погиб на месте. Предварительная причина ДТП – выезд на встречную полосу.

В воскресенье, 26 июня, в Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк 39-летний мотоциклист въехал в стоящий «Ниссан». Водитель двухколесного транспорта в больнице. А вечером в Липецке на трассе Орел-Тамбов ВАЗ-2109 вылетел в кювет и врезался в дерево. 44-летнего мужчину за рулем «девятки» и двух пассажиров госпитализировали.