Под Липецком сгорели 3 машины

В Грязях сгорели машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую субботу, 25 июня, в Липецке на улице Московская вспыхнула «Тойота». Пожар тушили 2 спасательных отделения. В тот же день на проспекте 60 лет СССР у дома №33 загорелся светофор. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь повредил проводку сигнального столба. В доме №30 по улице Космонавтов произошло короткое замыкание в щитовой. Аналогичная ситуация в жилом доме по улице Доватора. В обоих случаях пламени не было. Также в Данковском и Лев-Толстовском районах горела сухая трава.

В воскресенье, 26 июня, в Грязях сгорели 3 автомобиля – «Форд», Ока и «Хендай». Там же на улице Набережная пожар произошел в частном доме. Огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 12 кв.м, а также уничтожил вещи на площади 4 кв.м. В Липецке на улице Маршала Рыбалко вспыхнул кирпичный дом. На месте работали 2 пожарно-спасательных отделения. Пострадала отделка дома на площади 10 кв.м.