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Общество27 июня 2022 10:26

Ко Дню металлурга в автобусах Липецка разместят рисунки детей

Юные липчане изобразили на плакатах работу сотрудников НЛМК
Максим ТРУБНИКОВ
Рисунки детей появятся в автобусах Липецка ко Дню города

Рисунки детей появятся в автобусах Липецка ко Дню города

Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В июле накануне Дня металлурга липецкие автобусы украсят постерами работников комбината. Плакаты детей, которые победили в конкурсе «Металлург – это звучит гордо!», повесят в транспорте. Юные липчане отразили на полотнах, как трудятся сотрудники НЛМК.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изображения появятся в 15 городских автобусах. Жюри выбрали работы пятерых лучших художников. Первое место завоевал Данил Кунаков. Второе поделили Кима Симонян и Анастасия Пучнина. На третьем месте Федор Козлов и Станислав Золотарев.

Рисунки детей появятся в автобусах Липецка ко Дню города

Рисунки детей появятся в автобусах Липецка ко Дню города

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, что в прошлом году проходила похожая акция. Так, автобусы №28 превратились в «Маршрут краеведческой грамотности». Там разместили «умные плакаты» с QR-кодами и информацией об известных личностях города, в честь которых названы остановки.