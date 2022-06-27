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Происшествия27 июня 2022 12:11

На Силикатных озерах в Липецке едва не утонул мужчина, у которого свело ногу

На помощь вовремя подоспели спасатели
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Спасатели помогли липчанину, у которого свело ногу в воде

Спасатели помогли липчанину, у которого свело ногу в воде

Фото: УГПСС Липецкой области

В минувшую субботу, 25 июня, в Липецке едва не случилась трагедия. В районе Силикатных озер у купающегося мужчины судорогой свело мышцу ноги. Несчастный начал тонуть.

К счастью, его крики о помощи услышали спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, они вовремя подоспели на помощь. Сотрудники управления бросили утопающему спасательный круг и помогли взобраться на катер. Затем они доставили мужчину на берег и оказали необходимую помощь.

Напомним, что неделей ранее в областном центре спасли 7 купальщиков. Липчан просят соблюдать правила безопасности на воде: не лезть в воду в нетрезвом состоянии, не заплывать за буйки, купаться только в специально отведенных местах.