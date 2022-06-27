Липецкий «Металлург» провел первую тренировку под руководством Сергея Первушина

27 июня. Первая тренировка перед сезоном-2022/23. Фото со страницы ФУ "Металлург" в VK.

Перед началом сегодняшнего тренировочного занятия генеральный директор липецкого «Металлурга» Александр Зюзин представил команде нового главного тренера. Напомним, что в минувшую пятницу руководством нашего региона было принято решение назначить на эту должность Сергея Первушина. До подписания соглашения Сергей Александрович будет руководить командой с приставкой и.о.

В сегодняшнем занятии приняли участие 23 игрока.

Вратари: Александр Кобзев, Дмитрий Кузнецов, Павел Кораблин, Илья Шепелев (оба - «Металлург-М»), Иван Коровин (из чемпионата области).

Защитники: Антон Белов, Максим Сазонов, Александр Викторов («Салют» Белгород), Илья Елисеев («Металлург-М»), Глеб Подковыров, Максим Болдырев, Максим Скопинцев, Яков Немов (все - из чемпионата области), Артем Лаврененко, Степан Лаврененко.

Полузащитники: Роман Войдель, Вениамин Баязов, Андрей Мохов, Артем Тарлыков («Металлург-М»).

Нападающие: Руслан Ахвледиани, Илья Глебов, Сергей Горбатенко («Металлург-М»), Алексей Квашук («Волна»).

Кроме этого, уже завтра, 28 июня, должен приступить к тренировкам вратарь Давид Иканович. Из тех, у кого действует контракт с клубом, отсутствовали Денис Поярков (у него небольшое повреждение) и Артур Арустамян (он находится на просмотре в самарских «Крыльях Советов»).