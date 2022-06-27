В Липецке с 8 ремонтируемых дорог взяли пробы

В Липецке проверяют качество новых дорог Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги 2022» завершили работу на 8 участках. Это улицы Добровская, Сливовая, Алмазная, Смирнова, Механизаторов, Соборная площадь, часть Интернациональной и Зегеля. Здесь работники уложили новый асфальт, заменили бордюры. Им осталось установить дорожные знаки и нанести разметку.

Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты проверят качество уложенного асфальта. Они уже отобрали пробы. Эксперты оценят толщину, плотность, водонасыщение и другие параметры участков. На специальной машине исследуют ровность покрытия дорог. После исследования определят даты сдачи территорий.

Напомни что в Липецке планируется обновить 20 дорог. На 18 уже ведутся работы.