Мошенники выманили у липчанки 1,3 млн рублей

В минувшую пятницу, 24 июня, в отдел полиции Липецка обратилась 32-летняя женщина. В заявлении она указала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Липчанка поверила мошеннику и, чтобы уберечь свои сбережения, перевела 1,3 млн рублей на «безопасный счет». Увы, несчастная осталась без денег.

Похожий случай произошел с 63-летней пенсионеркой. У нее аферисты выманили 95 тыс. рублей. 32-летний житель Задонского района лишился 120 тыс. рублей, пытаясь купить металлические изделия. Лжесотрудники ОВД оставили 60-летнего липчанина без 320 тыс. рублей. А 48-летняя горожанка перевела мошенникам 115 тыс. рублей, опасаясь за деньги на счете.