«Открытие»: 59% россиян готовы развивать собственный бизнес

В числе приоритетов - бизнес в сфере торговли, услуг, в строительстве и ремонте, а также в IT-услугах.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

По результатам исследования, только 9% россиян занимались и занимаются частным предпринимательством. Наибольшая доля частных предпринимателей в Южном федеральном округе (13%), наименьшая на Дальнем Востоке и Урале (по 6%). Из тех, у кого есть свой бизнес, 40% работают как индивидуальные предприниматели, 32% как самозанятые, 23% как общества с ограниченной ответственностью.

70% из тех респондентов, кто в принципе готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками открытия своего дела. Главным препятствием на пути частного предпринимательства наши соотечественники считают слишком большое количество проверок и контролирующих органов (57%), трудности доступа к инфраструктуре и коммуникациям (35%) и трудности получения кредитов на развитие бизнеса (33%).