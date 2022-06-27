Ростовчанин сбил лося под Липецком

В Липецкой области житель Ростова-на-Дону сбил лося. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, водитель, двигаясь на автомобиле со скоростью 100 км/ч, наехал на животное. От удара лось погиб.

По данному факту липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Ростовчанин должен был выплатить материальный ущерб, причиненный животному миру региона. Всего 80 тыс. рублей. Однако, добровольно он этого не сделал. Тогда прокурор обратился в суд по месту жительства мужчины, чтобы взыскать с него эти деньги.

Напомним, что в минувшие выходные в Липецкой области в ДТП погиб ребенок. "Киа", в которой находился 11-летний мальчик, столкнулся с трактором. Водитель иномарки и 9-летний пассажир в больнице. Подробности здесь.