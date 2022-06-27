Где во вторник в Липецке отключат свет и воду

Во вторник, 28 июня, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Брюлова, Стасова, Арсеньева, Баумана, Белорусская, Третьякова, Рассветная, Сокольская, Коммунальная 14, Фрунзе 30, 32, 34; переулков Свободный и Космический, а также частного сектора по улице Костенко.

С 12 часов дня до 5 вечера свет погаснет по улицам Мистюкова 8, 3; Шерстобитова, 10. С 11 утра до 4 часов вечера – по улице Центральная, 1-19. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Чапаева, 2; 4; Карьерная, 2; Елецкая, 8а; 10; 10а; 10/2; 63; 65; 54; 67; 69; 71а; 71; 4-ой Пятилетки, 42; Гагарина, 2; 4; Студёновская, 1; 3-5; 4а, 7-9, 11; 15; 13а; 17а; 17-25; 27; 27а; 29; 31; 33; 35; 37; 39б; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 89; 91; 116; 118; 122; 122а; 205а; ст.122д; 132а; 132; 132б; 122в ст.1; владение132; 109; 109в; 109г; 109а; 109б; 124а; 123; 126; 126а; 126б; 131; 159; 187а; 188; 201; Салтыкова-Щедрина, 156, 141; Ленина, 42; переулок Вилкова, 14.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Арктическая; 20-го Партсъезда; Салтыкова-Щедрина; Елецкая; Маяковского; Красная; Дарвина; Энергетическая; Димитрова; Кольцевая; 9 Января; Карьерная; Пионерская, Академика Павлова; Лескова; Студёновская; Вилкова; 4-ой Пятилетки, 24-56а; пер. Весенний.

Также воду отключат по улицам Первомайская, 2; Карла Маркса, 2, 7, владение 9, 27, 27/1, 27а, 25, 31/2, 31, 31/1, 30; площадь Петра Великого, 2, 2а; 9 микрорайон, 1-3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б; Яна Фабрициуса, 1, 5, 21.

Воду подвезут по адресам: улицы Петра Великого, 2; Карьерная, 2; 9 микрорайон, 8, а также по заявкам. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.