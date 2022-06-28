Продавец украл 14000 рублей из кассы киоска в Липецке

Липчанин обворовал работодателя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Его обвиняют в краже - ч.1 ст.158 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установили, что в начале года липчанин устроился продавцом в киоск на улице Папина. В апреле он взял из кассы 14 тыс. рублей и перестал выходить на связь с работодателем. Хозяин киоска обратился в полицию.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, оперативники задержали злодея и доставили в отдел. Молодой человек во всем признался и раскаялся. А также добавил, что украденные деньги уже потратил.

Уголовное дело с утвержденными обвинительным актом направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит липчанину - до 2 лет лишения свободы.