Полицейские изъяли более 33 кг наркотиков в Липецкой области с начала года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие полицейские дистанционно поучаствовали в заседании Государственного антинаркотического комитета. Его провел министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Собравшиеся обсудили, как сформировать у молодежи негативное отношение к запрещенным веществам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за 5 месяцев этого года в Липецкой области из незаконного оборота изъяли более 33 кг наркотиков и психотропных веществ. Правоохранители выявили 200 преступлений, связанных с хранением наркотиков, 321 - со сбытом. Задержали 59 наркокурьеров и закладчиков.

Также полицейские борются с распространением запрещенных веществ через Интернет. В Роскомнадзор направили 153 адреса, где публиковали пронаркотический контент. 139 сайтов уже заблокировали.

На все факты, связанные с наркотиками, а также на пропаганду закиси азота, липчане могут пожаловаться в УМВД России по Липецкой области по круглосуточному телефону 36-91-60.