В Липецке ещё на неделю запретили полеты

Липецкий аэропорт закрыли еще на неделю Фото: Максим ТРУБНИКОВ

Липецкий аэропорт снова закрыли на неделю. Режим временного ограничения полетов продлили до 6 июля 3:45 утра по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, помимо Липецка закрыты ещё 10 воздушных пунктов: Брянск, Белгород, Воронеж, Краснодар, Геленджик, Курск, Анапа, Симферополь, Ростов-на-Дону, и Элиста. Все это время пассажиры летают альтернативными маршрутами через аэропорты Москвы, Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, что из-за ситуации вокруг Украины закрыли воздушное пространство в центральной части России и юга. Так, аэропорт Липецка не работает уже 3,5 месяца. Режим ограничения полетов стартовал 24 февраля.