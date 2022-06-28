В Липецке в 1,5 раза возросло число пожаров за неделю Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке с 20 по 26 июня произошло 22 пожара. Это в 1,5 раза больше, чем на позапрошлой неделе. В основном загорался мусор - около 40% от всех случаев. Ещё за это время пожарные тушили 4 машины: "Мазда" и ВАЗ 2199 горели днем, а "Тойота" и "Рено" полыхали ночью.

Как сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели выезжали бороться с огнем на улицу Зегеля, где на балконе вспыхнули вещи. На улицах Рыбалко и Агрономическая горели дом и уличный туалет. Также в Липецке по состоянию на 27 июня зафиксировали 429 пожаров, что на 19% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Напомним, что с 11 по 30 июня в области ввели особый противопожарный режим. В случае происшествий звонить по телефонам "01", "101" и "112". Звонки принимаются круглосуточно.